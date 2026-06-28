Altı Üstü İstanbul”un parlayan ismi Rahimcan Kapkap oldu

atv’nin ilgiyle takip edilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, sürükleyici hikâyesinin yanı sıra genç oyuncularının performansıyla da konuşulmaya devam ediyor. Dizide Emir karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, ilk bölümlerden itibaren sergilediği doğal oyunculuğuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı.

Hayalleri, ailesi ve mahallesi arasında zorlu bir mücadele veren Emir karakterini başarılı bir şekilde ekrana taşıyan Kapkap, özellikle duygusal sahnelerdeki performansıyla sosyal medyada övgü topluyor.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları ise şöyle: "Rahimcan Kapkap rolü adeta yaşıyor. Emir karakterine çok yakışmış", "Son yıllarda izlediğim en doğal genç oyunculuk performanslarından biri", "Her bölümde biraz daha etkiliyor, geleceği çok parlak."

Her pazartesi atv ekranlarında izleyiciyle buluşan "Altı Üstü İstanbul", Rahimcan Kapkap'ın başarılı performansıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.