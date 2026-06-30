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Çilek Dolunayı Türkiye’den izlendi mi? 2026 Haziran dolunayı fotoğrafları ve anlamı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Haziran ayının en dikkat çeken gök olaylarından Çilek Dolunayı, ABD'den Avrupa'ya, Gazze'den Türkiye'ye kadar geniş bir coğrafyada gökyüzünü kızıl ve bakır tonlara boyadı. Aynı dolunay kimi yerde görsel şölen sundu, kimi yerde ise savaşın gölgesindeki acıların sessiz tanığı oldu.

Çilek Dolunayı Türkiye’den izlendi mi? 2026 Haziran dolunayı fotoğrafları ve anlamı 1

Haziran ayının son günlerinde gökyüzünde beliren Çilek Dolunayı, dünyanın birçok noktasında milyonlarca kişiyi aynı gökyüzü altında buluşturdu. ABD, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de etkileyici manzaralara sahne olan dolunay, Gazze'de ise savaşın izleri arasında bambaşka bir anlam kazandı. Kızıl ve bakır tonlarıyla yükselen ay, kimi bölgelerde hayranlık uyandırırken kimi yerlerde derin hüznün simgesi haline geldi.

ÇİLEK DOLUNAYI GÖKYÜZÜNÜ KIZILA BOYADI
Çilek Dolunayı Türkiye’den izlendi mi? 2026 Haziran dolunayı fotoğrafları ve anlamı 2

KIZIL VE BAKIR TONLARI GECEYİ AYDINLATTI

Ufuk çizgisinden yükselen dolunay, ilk anlarda gökyüzünü kızıl ve bakır tonlarına boyadı. Ardından parlak ve dolgun görünümüyle izleyenlere unutulmaz bir manzara sundu.

Çilek Dolunayı Türkiye’den izlendi mi? 2026 Haziran dolunayı fotoğrafları ve anlamı 3

ABD'de gökdelenlerin arasından yükselen dolunay dikkat çekerken, Yunanistan'da tarihi yapıların üzerinde, Avusturya'nın dağlarında ve Slovakya'nın ormanlarında kartpostallık görüntüler oluştu. Gecenin karanlığı, ayın ışığıyla adeta dev bir tuvale dönüştü.

Çilek Dolunayı Türkiye’den izlendi mi? 2026 Haziran dolunayı fotoğrafları ve anlamı 4

GAZZE'DE AYNI AY BU KEZ HÜZNÜ AYDINLATTI

Dünyanın birçok yerinde hayranlık uyandıran aynı dolunay, Gazze Şeridi'nde ise savaşın gölgesinde görüntülendi.

Çilek Dolunayı Türkiye’den izlendi mi? 2026 Haziran dolunayı fotoğrafları ve anlamı 5

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat bölgesinde akşam saatlerinde yükselen haziran dolunayı, yıkılmış binaların, enkazların ve savaşın izlerinin üzerinde belirdi. Gökyüzünü aydınlatan kızıl ay, bölgede yaşanan acıları hatırlatan çarpıcı görüntülere eşlik etti.

Çilek Dolunayı Türkiye’den izlendi mi? 2026 Haziran dolunayı fotoğrafları ve anlamı 6

UZUNGÖL'DE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, Çilek Dolunayı ile birlikte unutulmaz bir gece yaşadı. Yemyeşil dağlar ve göl manzarasıyla birleşen dolunay, göl yüzeyine yansıyan ışıklarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çam ormanlarıyla bütünleşen sıcak tonlardaki ay, ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl, bu kez doğal güzelliğinin yanı sıra gökyüzündeki eşsiz manzarasıyla da ilgi odağı oldu.

Çilek Dolunayı Türkiye’den izlendi mi? 2026 Haziran dolunayı fotoğrafları ve anlamı 7

EDİRNE VE VAN GÖLÜ SEMALARINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Edirne'de yükselen Çilek Dolunayı da özellikle yüksek katlı binaların üzerinde oluşturduğu görüntülerle dikkat çekti. Kentin birçok noktasından izlenebilen dolunay, yaz gecesine farklı bir atmosfer kattı. Gökyüzünü izlemek için dışarı çıkan vatandaşlar ile fotoğraf tutkunları, bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti.

Çilek Dolunayı Türkiye’den izlendi mi? 2026 Haziran dolunayı fotoğrafları ve anlamı 8

2026 yılının en dikkat çekici gök olaylarından biri olarak gösterilen Çilek Dolunayı, Van Gölü üzerinde yükselirken de etkileyici görüntüler oluşturdu. Bitlis'in Ahlat ilçesi sahilinde izlenen dolunay, kızıl ve altın sarısı tonlarıyla göl üzerinde yükseldi. Bulutsuz gökyüzünün de etkisiyle ortaya çıkan manzara, adeta bir ressamın fırçasından çıkmış görüntüleri andırdı.

Çilek Dolunayı Türkiye’den izlendi mi? 2026 Haziran dolunayı fotoğrafları ve anlamı 9

ÇİLEK DOLUNAYI İSMİNİ NEREDEN ALIYOR?

Halk arasında "Çilek Dolunayı" olarak bilinen Haziran dolunayının adı, renginden kaynaklanmıyor. İsim, Kuzey Amerika'daki yerli toplulukların çilek hasadı dönemine denk gelmesi nedeniyle kullanılmaya başlandı.

Çilek Dolunayı Türkiye’den izlendi mi? 2026 Haziran dolunayı fotoğrafları ve anlamı 10

Buna rağmen atmosfer koşullarına bağlı olarak ayın kızıl, bakır, pembe ve kehribar tonlarında görülmesi bu gök olayını daha da dikkat çekici hale getiriyor. Dolunayın ufka yakın olduğu saatlerde ışığın atmosferde daha uzun yol kat etmesi nedeniyle kırmızı ve turuncu dalga boyları daha belirgin hale geliyor. Bu nedenle Çilek Dolunayı zaman zaman kızıl ve bakır tonlarında görülebiliyor.

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