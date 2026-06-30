Çilek Dolunayı Türkiye’den izlendi mi? 2026 Haziran dolunayı fotoğrafları ve anlamı
Haziran ayının en dikkat çeken gök olaylarından Çilek Dolunayı, ABD'den Avrupa'ya, Gazze'den Türkiye'ye kadar geniş bir coğrafyada gökyüzünü kızıl ve bakır tonlara boyadı. Aynı dolunay kimi yerde görsel şölen sundu, kimi yerde ise savaşın gölgesindeki acıların sessiz tanığı oldu.
Haziran ayının son günlerinde gökyüzünde beliren Çilek Dolunayı, dünyanın birçok noktasında milyonlarca kişiyi aynı gökyüzü altında buluşturdu. ABD, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de etkileyici manzaralara sahne olan dolunay, Gazze'de ise savaşın izleri arasında bambaşka bir anlam kazandı. Kızıl ve bakır tonlarıyla yükselen ay, kimi bölgelerde hayranlık uyandırırken kimi yerlerde derin hüznün simgesi haline geldi.
KIZIL VE BAKIR TONLARI GECEYİ AYDINLATTI
Ufuk çizgisinden yükselen dolunay, ilk anlarda gökyüzünü kızıl ve bakır tonlarına boyadı. Ardından parlak ve dolgun görünümüyle izleyenlere unutulmaz bir manzara sundu.
ABD'de gökdelenlerin arasından yükselen dolunay dikkat çekerken, Yunanistan'da tarihi yapıların üzerinde, Avusturya'nın dağlarında ve Slovakya'nın ormanlarında kartpostallık görüntüler oluştu. Gecenin karanlığı, ayın ışığıyla adeta dev bir tuvale dönüştü.
GAZZE'DE AYNI AY BU KEZ HÜZNÜ AYDINLATTI
Dünyanın birçok yerinde hayranlık uyandıran aynı dolunay, Gazze Şeridi'nde ise savaşın gölgesinde görüntülendi.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat bölgesinde akşam saatlerinde yükselen haziran dolunayı, yıkılmış binaların, enkazların ve savaşın izlerinin üzerinde belirdi. Gökyüzünü aydınlatan kızıl ay, bölgede yaşanan acıları hatırlatan çarpıcı görüntülere eşlik etti.