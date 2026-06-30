Çilek Dolunayı Türkiye’den izlendi mi? 2026 Haziran dolunayı fotoğrafları ve anlamı

UZUNGÖL'DE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, Çilek Dolunayı ile birlikte unutulmaz bir gece yaşadı. Yemyeşil dağlar ve göl manzarasıyla birleşen dolunay, göl yüzeyine yansıyan ışıklarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çam ormanlarıyla bütünleşen sıcak tonlardaki ay, ziyaretçilere görsel şölen sundu. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl, bu kez doğal güzelliğinin yanı sıra gökyüzündeki eşsiz manzarasıyla da ilgi odağı oldu.

EDİRNE VE VAN GÖLÜ SEMALARINDA GÖRSEL ŞÖLEN Edirne'de yükselen Çilek Dolunayı da özellikle yüksek katlı binaların üzerinde oluşturduğu görüntülerle dikkat çekti. Kentin birçok noktasından izlenebilen dolunay, yaz gecesine farklı bir atmosfer kattı. Gökyüzünü izlemek için dışarı çıkan vatandaşlar ile fotoğraf tutkunları, bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti.

2026 yılının en dikkat çekici gök olaylarından biri olarak gösterilen Çilek Dolunayı, Van Gölü üzerinde yükselirken de etkileyici görüntüler oluşturdu. Bitlis'in Ahlat ilçesi sahilinde izlenen dolunay, kızıl ve altın sarısı tonlarıyla göl üzerinde yükseldi. Bulutsuz gökyüzünün de etkisiyle ortaya çıkan manzara, adeta bir ressamın fırçasından çıkmış görüntüleri andırdı.

ÇİLEK DOLUNAYI İSMİNİ NEREDEN ALIYOR? Halk arasında "Çilek Dolunayı" olarak bilinen Haziran dolunayının adı, renginden kaynaklanmıyor. İsim, Kuzey Amerika'daki yerli toplulukların çilek hasadı dönemine denk gelmesi nedeniyle kullanılmaya başlandı.