Ziyankar Mahallesi’nin asi çocuğu! Altı Üstü İstanbul’un Emir’i Rahimcan Kapkap kimdir?
Atv’nin sevilen dizilerinden biri haline gelen Altı Üstü İstanbul'da Emir Cankaya karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Rahimcan Kapkap, son dönemin dikkat çeken genç oyuncuları arasında yer alıyor.
Son yıllarda yer aldığı projelerle adından söz ettiren Rahimcan Kapkap, ATV ekranlarında başlayan ve ilk bölümüyle dikkatleri çeken Altı Üstü İstanbul dizisiyle yeniden gündemde. Genç oyuncu, dizide Emir Cankaya karakterine hayat verecek. İzleyiciler ise Kapkap'ın yaşamını, eğitimini ve rol aldığı yapımları araştırmaya başladı.
RAHİMCAN KAPKAP KİMDİR?
Rahimcan Kapkap, 1998 yılında dünyaya geldi. Aslen İstanbullu olan oyuncu, eğitim hayatını da İstanbul'da sürdürdü. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Kapkap, son yıllarda televizyon dünyasının dikkat çeken genç isimleri arasında gösteriliyor.
28 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca farklı yapımlarda rol aldı. El Kızı, Kızılcık Şerbeti ve Veliaht gibi dizilerde izleyici karşısına çıkan Kapkap, yeni sezonda atv'nin iddialı yapımlarından Altı Üstü İstanbul'da başrol üstleniyor.
RAHİMCAN KAPKAP ROL ALDIĞI YAPIMLAR
- Alt Üstü İstanbul
- Kızılcık Şerbeti
- El Kızı
- Veliaht