Ziyankar Mahallesi’nin asi çocuğu! Altı Üstü İstanbul’un Emir’i Rahimcan Kapkap kimdir?

Rahimcan Kapkap, Alt Üstü İstanbul dizisinde Emir karakterini canlandırıyor. (Fotoğraf: atv)

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR KİMDİR?

Rahimcan Kapkap'ın hayat verdiği Emir Cankaya, yaşadığı mahallenin yoksulluğundan kurtulmak için futbolu tek çıkış yolu olarak gören dürüst ve cesur bir gençtir. Ailesine ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunmayı hedefleyen Emir, abisinin trajik kaybının ardından hayatının fırsatıyla karşı karşıya kalır.

Ancak büyük başarının arkasında karanlık bir pazarlık olduğundan henüz habersizdir. Onun için futbol, yalnızca bir spor değil, hayallerine ulaşmanın da anahtarıdır.