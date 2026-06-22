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Ziyankar Mahallesi’nin asi çocuğu! Altı Üstü İstanbul’un Emir’i Rahimcan Kapkap kimdir?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ziyankar Mahallesi’nin asi çocuğu! Altı Üstü İstanbul’un Emir’i Rahimcan Kapkap kimdir?

Atv’nin sevilen dizilerinden biri haline gelen Altı Üstü İstanbul'da Emir Cankaya karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Rahimcan Kapkap, son dönemin dikkat çeken genç oyuncuları arasında yer alıyor.

Son yıllarda yer aldığı projelerle adından söz ettiren Rahimcan Kapkap, ATV ekranlarında başlayan ve ilk bölümüyle dikkatleri çeken Altı Üstü İstanbul dizisiyle yeniden gündemde. Genç oyuncu, dizide Emir Cankaya karakterine hayat verecek. İzleyiciler ise Kapkap'ın yaşamını, eğitimini ve rol aldığı yapımları araştırmaya başladı.

Rahimcan Kapkap, Alt Üstü İstanbul'un başrol kadrosunda yer alıyor. (Fotoğraf: Instagram)Rahimcan Kapkap, Alt Üstü İstanbul'un başrol kadrosunda yer alıyor. (Fotoğraf: Instagram)

RAHİMCAN KAPKAP KİMDİR?

Rahimcan Kapkap, 1998 yılında dünyaya geldi. Aslen İstanbullu olan oyuncu, eğitim hayatını da İstanbul'da sürdürdü. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Kapkap, son yıllarda televizyon dünyasının dikkat çeken genç isimleri arasında gösteriliyor.

28 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca farklı yapımlarda rol aldı. El Kızı, Kızılcık Şerbeti ve Veliaht gibi dizilerde izleyici karşısına çıkan Kapkap, yeni sezonda atv'nin iddialı yapımlarından Altı Üstü İstanbul'da başrol üstleniyor.

Rahimcan Kapkap, daha önce birçok dizide rol aldı. (Fotoğraf: Instagram)Rahimcan Kapkap, daha önce birçok dizide rol aldı. (Fotoğraf: Instagram)

RAHİMCAN KAPKAP ROL ALDIĞI YAPIMLAR

  • Alt Üstü İstanbul
  • Kızılcık Şerbeti
  • El Kızı
  • Veliaht

Rahimcan Kapkap, Alt Üstü İstanbul dizisinde Emir karakterini canlandırıyor. (Fotoğraf: atv)Rahimcan Kapkap, Alt Üstü İstanbul dizisinde Emir karakterini canlandırıyor. (Fotoğraf: atv)

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR KİMDİR?

Rahimcan Kapkap'ın hayat verdiği Emir Cankaya, yaşadığı mahallenin yoksulluğundan kurtulmak için futbolu tek çıkış yolu olarak gören dürüst ve cesur bir gençtir. Ailesine ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunmayı hedefleyen Emir, abisinin trajik kaybının ardından hayatının fırsatıyla karşı karşıya kalır.

Ancak büyük başarının arkasında karanlık bir pazarlık olduğundan henüz habersizdir. Onun için futbol, yalnızca bir spor değil, hayallerine ulaşmanın da anahtarıdır.

Alt Üstü İstanbul, gençlerin hayalleri ve mücadelelerini konu alıyor. (Fotoğraf: atv)Alt Üstü İstanbul, gençlerin hayalleri ve mücadelelerini konu alıyor. (Fotoğraf: atv)

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NE?

İstanbul'un gözlerden uzak Ziyankar Mahallesi'nde geçen hikaye, zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışan gençlerin mücadelesini konu alıyor. Emir ve arkadaşları için final maçı, sadece bir kupa mücadelesi değil, hayatlarını değiştirebilecek son fırsat anlamına geliyor.

Farklı dünyalarda büyüyen gençlerin yolları beklenmedik şekilde kesişirken yaşanacak sarsıcı bir olay hem Ziyankar Mahallesi'nin hem de Emir'in hayatının seyrini değiştirecek.

(Fotoğraf: atv)(Fotoğraf: atv)

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI

Altı Üstü İstanbul'un başrollerinde deneyimli isimlerle genç oyuncular bir araya geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • Feyyaz Duman
  • Nehir Erdoğan
  • İlker Aksum
  • Rahimcan Kapkap
  • Elçin Zehra İrem
  • Kaan Çakır
  • Yüsra Geyik
  • Öykü Gürman
  • Berk Ali Çatal
  • Cem Söküt
  • Sacide Taşaner
  • Sena Mia Kalıp
  • Sezer Arıçay
  • Halil İbrahim Kurum
  • Doğan Can Sarıkaya
  • Kaan Akkaya
  • Efe Can Taşdelen
  • Can Kızıltuğ
  • İpek Çiçek
  • Oğulcan Çiftçioğlu
  • Şebnem Dokurel
  • Soner Cuger
  • Yusuf Baymaz

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