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İstanbul'da Perseid meteor yağmuru görüntülendi

İstanbul'da gece saatlerinde sahilde bulunan bir grup genç, gökyüzünde ilerleyen Perseid meteor yağmurunu cep telefonuyla görüntüledi.

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