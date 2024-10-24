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Zonguldak'ta sis etkili oldu

Zonguldak'ta sis etkili oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 09:38
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde sis etkili olurken sürücüler kontrollü ilerledi.
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