09 Kasım 2025, Pazar

Haberler Yaşam Videoları Zonguldak'ta ‘öldü' sanılan kedi bacağında mermiyle döndü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.11.2025 11:59
Zonguldak'ta, yaklaşık aydır kayıp olan ve sahibinin "artık öldü" diye kabullendiği kedi, yaralı halde geri döndü. Kırık şüphesiyle veterinere götürülen kedinin bacağında "yorgun mermi" çekirdeği tespit edildi. Ameliyat edilen kedi sağlığına kavuşurken, sahibi Seda Özkaya havaya ateş açanlara tepki gösterdi.
