Zonguldak’ta ‘öldü’ sanılan kedi bacağında mermiyle döndü

Zonguldak'ta, yaklaşık aydır kayıp olan ve sahibinin "artık öldü" diye kabullendiği kedi, yaralı halde geri döndü. Kırık şüphesiyle veterinere götürülen kedinin bacağında "yorgun mermi" çekirdeği tespit edildi. Ameliyat edilen kedi sağlığına kavuşurken, sahibi Seda Özkaya havaya ateş açanlara tepki gösterdi.