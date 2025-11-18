Zonguldak’ta hamsi azaldı fiyatlar yeniden yükselişte

Zonguldak’ta hamsi sezonunun sona yaklaşmasıyla birlikte tezgâhlarda ürün miktarı hızla azalırken, fiyatlar da sert biçimde yükseldi. Balıkçılar, uzun süredir 50-70 lira bandında satılan hamsinin son günlerde 150 liraya kadar çıktığını söyledi. Balık Hali esnafı Batuhan Ertürk, hamsinin giderek tükendiğini belirterek, “Eski bolluk yok, bu dönem bitti. Ürün azalınca fiyatlar da artıyor. Tekrar 50-70 liraya dönmesi zor. Düşerse bile 100-125 lira seviyelerinde kalır” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN