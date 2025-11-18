18 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Zonguldak'ta hamsi azaldı fiyatlar yeniden yükselişte
Zonguldak’ta hamsi azaldı fiyatlar yeniden yükselişte

Zonguldak'ta hamsi azaldı fiyatlar yeniden yükselişte

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2025 21:03
Zonguldak’ta hamsi sezonunun sona yaklaşmasıyla birlikte tezgâhlarda ürün miktarı hızla azalırken, fiyatlar da sert biçimde yükseldi. Balıkçılar, uzun süredir 50-70 lira bandında satılan hamsinin son günlerde 150 liraya kadar çıktığını söyledi. Balık Hali esnafı Batuhan Ertürk, hamsinin giderek tükendiğini belirterek, “Eski bolluk yok, bu dönem bitti. Ürün azalınca fiyatlar da artıyor. Tekrar 50-70 liraya dönmesi zor. Düşerse bile 100-125 lira seviyelerinde kalır” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zonguldak’ta hamsi azaldı fiyatlar yeniden yükselişte
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı
Kayseri’de babasını öldüren zanlı çatıda yakalandı
Kayseri’de babasını öldüren zanlı çatıda yakalandı
Zonguldak’ta hamsi azaldı fiyatlar yeniden yükselişte
Zonguldak'ta hamsi azaldı fiyatlar yeniden yükselişte
İşlettiği büfede 800 eserlik kütüphane kurdu
İşlettiği büfede 800 eserlik kütüphane kurdu
Beyoğlu’nda Türk kahvesi içen genç mühendis hastanelik olmuştu
Beyoğlu'nda Türk kahvesi içen genç mühendis hastanelik olmuştu
Balkanların en büyük camilerinden biri olan Kırcaali Camii açıldı
Balkanların en büyük camilerinden biri olan Kırcaali Camii açıldı
Mersin’de 62 yaşındaki taksiciyi bıçaklayıp darp ettiler
Mersin'de 62 yaşındaki taksiciyi bıçaklayıp darp ettiler
Denizli OSB’de sanayinin geleceği yapay zekayla şekilleniyor
Denizli OSB’de sanayinin geleceği yapay zekayla şekilleniyor
Adli Tıp’tan ilk rapor geldi
Adli Tıp'tan ilk rapor geldi
Siirt’te otomobiller çarpıştı
Siirt'te otomobiller çarpıştı
Türk kahvesini deterjanla yaptılar iddiası
Türk kahvesini deterjanla yaptılar iddiası
X’e ve birçok siteye neden girilemiyor?
X'e ve birçok siteye neden girilemiyor?
Daha Fazla Video Göster