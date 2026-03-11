Dağlar çöller stratejik şehirler: İran’ı işgal etmek neden zor?

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken kara harekatı da tartışılanlar arasında. Bin metrenin üzerindeki yüksekliği, Elburz Dağları ve Zagros Dağları gibi doğal setleri ile İran, tarih boyunca orduların ilerleyişini durduran zorlu bir coğrafya sunuyor. Kavurucu Deşt-i Kebir Çölü ve Deşt-i Lut Çölü ise lojistiği felç ederek ülkeyi adeta aşılmaz bir savunma kalesine dönüştürüyor. A Haber'e konuşan uzman isimler İran coğrafyasının önemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.