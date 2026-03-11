CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Başkan Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalı
GündemBaşkan Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalı
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı
Dünyaİsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı
A Haber Beyrut'ta İsrail vurduğu o binada!
Özel HaberA Haber Beyrut'ta İsrail vurduğu o binada!
Tahran'da ABD-İsrail'e öfke protestosu! A Haber İranlılara mikrofon uzattı
DünyaTahran'da ABD-İsrail'e öfke protestosu! A Haber İranlılara mikrofon uzattı
Lübnan'da İsrail terörü! 5 mahalle için "terk edin" uyarısı
Özel HaberLübnan'da İsrail terörü! 5 mahalle için "terk edin" uyarısı
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Dağlar çöller stratejik şehirler: İran’ı işgal etmek neden zor?

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken kara harekatı da tartışılanlar arasında. Bin metrenin üzerindeki yüksekliği, Elburz Dağları ve Zagros Dağları gibi doğal setleri ile İran, tarih boyunca orduların ilerleyişini durduran zorlu bir coğrafya sunuyor. Kavurucu Deşt-i Kebir Çölü ve Deşt-i Lut Çölü ise lojistiği felç ederek ülkeyi adeta aşılmaz bir savunma kalesine dönüştürüyor. A Haber'e konuşan uzman isimler İran coğrafyasının önemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gündemden Videolar

İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN