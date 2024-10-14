Zombi yayalar her yerde

Cep telefonlarının hayatımıza girmesiyle birlikte hayatımıza eklenen aksesuarlardan biri de kulaklıklar. Sokakta hemen herkes kulaklıkla ya telefon görüşmesi yapıyor ya müzik dinliyor. Ama yolda yürürken yüksek sesle müzik dinlemek ciddi kazalara neden olabilir.

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