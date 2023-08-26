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Zodyak faciası: Böyle parçalanmış | Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı sağlık durumları nasıl? Yunan Sahil Güvenliği kazayı inceliyor

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Giriş: 26.08.2023 12:01
Yunanistan'da tatilde olan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza geçirdi. Yaralanan çift ilk müdahalenin ardından önce Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi, ardından da İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi. İstanbul'da tedavi altında olan çiftin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.
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