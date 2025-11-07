07 Kasım 2025, Cuma

Ziyarete giden eniştesi evinde cansız bedenini buldu
Ziyarete giden eniştesi evinde cansız bedenini buldu

Ziyarete giden eniştesi evinde cansız bedenini buldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 00:12
Olay, Ada Caddesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Onat’ı (63) ziyarete gelen eniştesi, onu yerde baygın halde buldu. Nabzını kontrol eden enişte, atmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Onat’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı adli tabip ekibinin olay yerinde yaptığı incelemede, Onat’ın doğal nedenlerle hayatını kaybettiği tespit edildi. Şeker hastası olduğu ve çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Ahmet Onat, Cuma namazına müteakip müteakip Gazi Süleymanpaşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Aile Mezarlığı’na defnedilecek.
