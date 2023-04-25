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Ziyaretçilerini gururlandırdı! TCG Anadolu’ya vatandaştan yoğun ilgi

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Giriş: 25.04.2023 13:21
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Anadolu'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, geminin içinde zırhlı askeri araçların bulunduğu bölümü ve helikopterlerin yanı sıra silahlı insansız hava aracının (SİHA) da yer aldığı güverteyi gezme imkanı buldu. Gemiyi gezince gururlandığını belirten ziyaretçilerden Şerif Zor  "Çok güzel, Allah devlete millete zeval vermesin, vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Gezdim çok güzel. Tankları, SİHA'ları, Kızılelma'yı gördüm. Havuzu, gemilerin çıkacağı yeri gördüm çok gururlandım, mutlu oldum." diye konuştu.
TCG Anadolu’ya vatandaştan yoğun ilgi
TCG Anadolu’ya vatandaştan yoğun ilgi
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