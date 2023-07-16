Zekai Aksakallı şehit Ömer Halisdemir’i anlatırken ağladı

Eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehadet emrine kadar 15 Temmuz gecesi boyunca Ömer Halisdemir ile 8 kere görüştüklerini söyledi. Aksakallı, şehit Halisdemir ile arasında geçen o diyaloğu da detaylıca anlattı ve gözyaşları sel oldu. FETÖ'nün 15 Temmuz kalleş darbe girişiminin başarılı olması durumunda Türkiye'yi bekleyen çok vahim tabloyu da canlandıran Aksakallı, büyük tehlikeye dikkat çekti. Ayrıca Aksakallı, Türkiye'de enteresan bir şekilde laikliğin savunucularının FETÖ'cülerle iş birliği yapmaktan çekinmediklerini ifadede etti. İşte detaylar...

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, katıldığı bir canlı yayın programında 15 Temmuz gecesinde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz günü bir düğünde olduğunu söyleyen Aksakallı, düğünden çıktığı esnada darbeciler tarafından zorla gözaltına alınmaya çalışıldığını, bu arbedede eşinin yaralandığını bildirdi.

"SEMİH TERZİ'Yİ ARATTIM! DALGA GEÇEREK BURADA UYGUN OLMAYAN İFADELER KULLANDI"

Daha sonra darbecilerden kurtulduğunu ifade eden Aksakallı, "Birliğimizi aradım, nöbetçi amirini. Nöbetçi amiri, kurmay albayların karargahı ele geçirdiklerini ifade etti. Hareket merkezini aradım. Darbeci albay çıktı. 'Ne oluyor' dedim 'Komutanım Genelkurmaydan mesaj geldi, TSK yönetime geldi, görevden alındınız, sizin yerinize Semih Terzi Özel Kuvvetlere atandı' dedi. Semih Terzi'yi arattım. İkaz ettirdim. 'Bu eylemden vazgeç' diye. Dalga geçerek burada uygun olmayan ifadeler kullandı." diye konuştu.

Darbe esnasında Fetullahçı olmadığını bildiği birlik komutanlarıyla temasa geçtiğini dile getiren Aksakallı, "Her dakikası dramatik olan bitmeyen bir gece başlamış oldu." dedi.

"O GECE BOYUNCA 8 KERE GÖRÜŞTÜK ÖMER HALİSDEMİR İLE"

Semih Terzi'nin gelişini öğrendikten sonra Ömer Halisdemir'i aradığını bildiren Aksakallı, şöyle devam etti:

"Benim o dönem 8 korumam vardı. Ömer Halisdemir de o koruma astsubaylarından biriydi. O günkü makam korumasında Ömer Halisdemir vardı. Ömer'i aradım. Bizim komuta katı diğer bölümlerden bağımsızdır. Durumu Ömer'e kısaca söyledim. 'Keşif yap, durum nedir bana ilet' dedim. Ömer çıktı, 'komutanım harekat merkezine yöneldiler. Çok iyi silahlı tesisatlı adamlarla harekat merkezini emniyete almışlar, bertaraf edilmesi için mi planlama yapacağız' dedi. Şehadet emrine kadar o gece boyunca 8 kere görüştük Ömer Halisdemir ile."

"BABA OĞUL GİBİYDİK"

Ömer Halisdemir ile 1997'den beri birlikte çalıştıklarını dile getiren Aksakallı, "Biz 20 yıl baba oğul gibiydik. O gece dramatik hadiseler yaşandığı gecede 'Ömer' dedim 'Artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi'. 20 yıl mücadele ettik. Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. 'Ömer bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun değil mi' dedim. 'Komutanım feda olsun' dedi. 'Hakkını helal et' dedim. 'Komutanım helal olsun, siz de helal olsun' dedi. Ondan sonra görevini yerine getirdi." açıklamasında bulundu.

Semih Terzi'nin öldürülmesinin Fetullahçı teröristlerin morallerini bozduğunu söyleyen Aksakallı, Semih Terzi'ye yönelik operasyonun çok önemli olduğunu vurguladı.

"DUAMIZI OKUDUK, ALNINDAN ÖPTÜM"

Şehit edilen Ömer Halisdemir'in naaşına yöneldiğini aktaran Aksakallı, "Tarif edilmez duygular. Duamızı okuduk, alnından öptüm. Tekrar helallik istedim. Cebinde de bizim 8 maddelik emir vardı. Biraz kanlanmış, dışarı çıkmıştı." dedi.

Darbeyi önlemek için farklı noktalara asker gönderdiğini belirten Aksakallı, "Her noktada polisimizin üstün cesaretini, yardımlarını gördüm o gece. Polisimizin o geceki cesareti, kahramanlığı anlatılamaz. Müthiş bir dayanışma ve mücadeleydi." diye konuştu.

"15 TEMMUZ'DA FETÖ ÇETESİ BAŞARILI OLSAYDI..."

FETÖ'nün 15 Temmuz kalleş darbe girişiminin başarılı olması durumunda Türkiye'yi bekleyen çok vahim tabloyu da canlandıran Aksakallı, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da FETÖ çetesi başarılı olsaydı yetki devri üzerinden adımlar atılacaktı. Doğu ve Güneydoğu'nun PKK'ya terk edilmesi. Orada bağımsız, uydu devlet oluşturulması. Bu somut bilgi. NATO üyesi ülkelerinin vatandaşlarının 15 Temmuz ve sonrası süreçte can güvenliğini sağlamak iddiasıyla NATO'nun sürece müdahalesi için yapılan yoğun faaliyetler var. NATO içindeki FETÖ'cülerin de kışkırtmasıyla. Sonuçta şöyle bir planlanmış durum vardı. FETÖ'cü çetenin lideri gelecek belli bölgeleri kendi hakimiyet alanına çevirecek. FETÖ laiklik karşıtı örgüttür. Türkiye'de enteresandır laikliğin savunucuları FETÖ'cülerle iş birliği yapmaktan çekinmediler."