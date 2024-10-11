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Zehir tacirlerine ağır darbe! 1 tondan fazla ele geçirildi

Zehir tacirlerine ağır darbe! 1 tondan fazla ele geçirildi

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 08:47
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-43" operasyonları kapsamında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ile 752 bin 261 uyuşturucu hap yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya bu operasyonlarda toplam 335 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.
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Zehir tacirlerine ağır darbe!
Zehir tacirlerine ağır darbe!
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