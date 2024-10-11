Zehir tacirlerine ağır darbe! 1 tondan fazla ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-43" operasyonları kapsamında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ile 752 bin 261 uyuşturucu hap yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya bu operasyonlarda toplam 335 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

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