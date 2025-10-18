Zayıflama iğnelerinin sonu ölümcül! Peynir-ekmek gibi satılıyor

Kısa yoldan kilo vermek isteyenlerin son dönemde başvurduğu yöntemlerden biri de zayıflama iğneleri. Aslında diyabetliler için geliştirilen bu ilaç; bazen bilinçsizce tercih ediliyor. Kulaktan dolma bilgilerle; bu iğneleri kullananlar varsa uyaralım: tehlikenin ucu, ölüme kadar gidebilir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN