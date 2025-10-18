18 Ekim 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Zayıflama iğnelerinin sonu ölümcül! Peynir-ekmek gibi satılıyor
Kısa yoldan kilo vermek isteyenlerin son dönemde başvurduğu yöntemlerden biri de zayıflama iğneleri. Aslında diyabetliler için geliştirilen bu ilaç; bazen bilinçsizce tercih ediliyor. Kulaktan dolma bilgilerle; bu iğneleri kullananlar varsa uyaralım: tehlikenin ucu, ölüme kadar gidebilir.