17 Haziran 2022, Cuma
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Zayıf karneye yaklaşım nasıl olmalı?
Yoğun ve yorucu bir eğitim yılı daha geride kaldı. Bugün 18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı. Takdir belgesi alan da vardı. Notlarının büyük bölümü kırıklarla dolu olan da. Peki düşük not alan çocuklara nasıl davranılmalı? Yarın YKS'ye girecek öğrenciler sınav heyecanı ile nasıl baş etmeli? Tüm soruları Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar yanıtladı.