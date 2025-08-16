Yüzlerce vatandaş yağmur için ellerini semaya açtı

Kastamonu İhsangazi ilçesinde yaşanan kuraklık için yağmur duası yapıldı. İlçedeki Haraçoğlu Camiinde düzenlenen programa yaklaşık bin 500 vatandaş katıldı. İlçe merkezi ve köylerden gelen yüzlerce vatandaş, cami bahçesinde yağmur için dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda vatandaşlar, bolluk, bereket için ellerini semaya açtı.

