16 Ağustos 2025, Cumartesi
Yüzlerce vatandaş yağmur için ellerini semaya açtı
Kastamonu İhsangazi ilçesinde yaşanan kuraklık için yağmur duası yapıldı. İlçedeki Haraçoğlu Camiinde düzenlenen programa yaklaşık bin 500 vatandaş katıldı. İlçe merkezi ve köylerden gelen yüzlerce vatandaş, cami bahçesinde yağmur için dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda vatandaşlar, bolluk, bereket için ellerini semaya açtı.