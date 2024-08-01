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Yüzlerce metrede ölümle dans

Yüzlerce metrede ölümle dans

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2024 09:11
İki genç yüz metrelik bir elektrik direğinin üzerinde hiç bir güvenlik önlemi olmadan el el tutuşup, aşağı doğru sarktılar. Anlık hata ölümlerine sebep olabilirdi. Gençler yaşadıklarını ve neden bunu yaptıklarını anlattı...
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Yüzlerce metrede ölümle dans
Yüzlerce metrede ölümle dans
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