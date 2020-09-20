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Yüzlerce kiloluk dev timsah tedavi edildi! Görüntüleri sosyal medyayı salladı

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Giriş: 20.09.2020 11:39
Güncelleme:20.09.2020 11:40
ABD'de Florida Üniversitesi Veterinerlik Koleji'ne, arka bacak topallığı nedeniyle 3,5 metrelik Bob adındaki dev timsah tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, bugüne kadar tedavi ettikleri en büyük timsah olduğunu açıklarken Bob'un görüntüleri yaklaşık 1,5 milyon kişiye ulaştı.

ABD'de Florida Üniversitesi Veterinerlik Koleji'ne, arka bacak topallığı nedeniyle 3,5 metrelik Bob adındaki dev timsah tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, bugüne kadar tedavi ettikleri en büyük timsah olduğunu açıklarken Bob'un görüntüleri yaklaşık 1,5 milyon kişiye ulaştı.

Yüzlerce kiloluk dev timsah tedavi edildi! Görüntüleri sosyal medyayı salladı YÜZLERCE KİLOLUK DEV TİMSAH TEDAVİ EDİLDİ! GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

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