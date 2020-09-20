Yüzlerce kiloluk dev timsah tedavi edildi! Görüntüleri sosyal medyayı salladı

ABD'de Florida Üniversitesi Veterinerlik Koleji'ne, arka bacak topallığı nedeniyle 3,5 metrelik Bob adındaki dev timsah tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, bugüne kadar tedavi ettikleri en büyük timsah olduğunu açıklarken Bob'un görüntüleri yaklaşık 1,5 milyon kişiye ulaştı.

ABD'de Florida Üniversitesi Veterinerlik Koleji'ne, arka bacak topallığı nedeniyle 3,5 metrelik Bob adındaki dev timsah tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, bugüne kadar tedavi ettikleri en büyük timsah olduğunu açıklarken Bob'un görüntüleri yaklaşık 1,5 milyon kişiye ulaştı.