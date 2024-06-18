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Yuvadan düşen yavru leyleklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 14:07
Bingöl’ün Genç ilçesinde rüzgardan dolayı yuvaları devrilen yavru leylekler, yuvadan düştü. İtfaiye ekipleri önce leyleklere su içirdi ardından yuvayı yeniledi.
Yavru leyleklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Yavru leyleklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
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