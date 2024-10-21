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Saman balyası yüklü tırdaki zulada 36 düzensiz göçmen yakalandı

Saman balyası yüklü tırdaki zulada 36 düzensiz göçmen yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 16:20
Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan saman balyası yüklü tırın dorsesindeki zulada 36 düzensiz göçmen yakalandı.
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