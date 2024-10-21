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Trafiği kesip tozu dumana kattı 33 bin lira ceza yedi

Trafiği kesip tozu dumana kattı 33 bin lira ceza yedi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 16:14
Bursa'da bir sürücü lüks aracıyla trafiği kesip dakikalarca drift attı. O anlar kameraya yansırken, görüntüler üzerine harekete geçen polis, sürücüye 33 bin lira idari ceza kesti.
Trafiği kesip tozu dumana kattı 33 bin lira ceza yedi
Trafiği kesip tozu dumana kattı 33 bin lira ceza yedi
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