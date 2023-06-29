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Yusufelililer yeni evlerinde bayramı karşıladı

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Giriş: 29.06.2023 18:45
Artvin'in Yusufeli ilçesi 2022 yılında sular altında kalmış, geçen zamanda evleri yenilenmişti. Yusufeli halkı bayramı yeni evlerinde karşıladı. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
Yusufelililer yeni evlerinde bayramı karşıladı
Yusufelililer yeni evlerinde bayramı karşıladı
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