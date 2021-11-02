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Yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile ülkemize getirerek haksız kazanç elde edenlere operasyon

A Haber
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Giriş: 02.11.2021 10:34
Yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile ülkemize getirerek haksız kazanç elde eden, devletimizi vergi kaybına uğratan ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olan kaçakçılık suçunu işledikleri belirlenen şahıs ve suç grupları ile kaçak cep telefonlarını piyasaya süren işyerlerine yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı olarak “SİNYAL” kod isimli operasyon gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu şahısların "zula" diye tabir edilen gizli bölmeler içerisinde gümrüğe beyan etmeden ülkemize soktukları kaçak cep telefonlarını gizli depolarda topladıkları ardından bu telefonları kuryeler vasıtasıyla kaçak cep telefonu satan işyerlerine dağıttıkları anlaşılmıştır.

Bu kaçak cep telefonlarına ülkemizde kayıtlı eski model cep telefonlarının IMEI bilgilerini KLONLAYARAK kullanıma hazır hale getirerek piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir.

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