İran'ın son kalesi Irak'mı?
Dünya İran'ın son kalesi Irak'mı?
İkra bebek ile babasının darbedildiği olayda yeni görüntüler
Yaşam İkra bebek ile babasının darbedildiği olayda yeni görüntüler
İçişleri'nde sınır güvenliği toplantısı!
Gündem İçişleri'nde sınır güvenliği toplantısı!
Körfez’de güvenlik paradigması çöktü!
Özel Haber Körfez’de güvenlik paradigması çöktü!
İran yönetimi "bile isteye" savaşı mı seçti?
Özel Haber İran yönetimi "bile isteye" savaşı mı seçti?
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor! Amerikan üsleri hedefte

28 Şubat’ta patlak veren ABD, İsrail ve İran merkezli gerilim, Irak’ı adeta bir savaş alanına çevirdi. Bölgedeki Amerikan üslerinin açık hedef haline gelmesi ve İran'dan gelen kritik haberler sonrası Bağdat sokakları savaş alanına dönerken, füzeler sivil yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Erbil’de eğitim-öğretime ara verilirken, ekonomik kaosun pençesindeki halk panik içerisinde marketlere akın etti. Gazeteci Mustafa Kasap, A Haber ekranlarında bölgedeki son durumu ve yaklaşan büyük tehlikeyi tüm detaylarıyla aktardı.

Dubai’de otel Bahreyn’de kule böyle vuruldu
HAMANEY ÖLDÜ MÜ?
İran CIA'in Dubai'deki binasını vurdu
İran'dan Katar'a hava saldırısı
Kuveyt Havalimanı vuruldu
ABD'nin Katar Üssü vuruldu: O anlar ortaya çıktı
"Hamaney’in damadı ve gelini öldü" iddiası
