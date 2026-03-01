Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor! Amerikan üsleri hedefte

28 Şubat’ta patlak veren ABD, İsrail ve İran merkezli gerilim, Irak’ı adeta bir savaş alanına çevirdi. Bölgedeki Amerikan üslerinin açık hedef haline gelmesi ve İran'dan gelen kritik haberler sonrası Bağdat sokakları savaş alanına dönerken, füzeler sivil yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Erbil’de eğitim-öğretime ara verilirken, ekonomik kaosun pençesindeki halk panik içerisinde marketlere akın etti. Gazeteci Mustafa Kasap, A Haber ekranlarında bölgedeki son durumu ve yaklaşan büyük tehlikeyi tüm detaylarıyla aktardı.