Gündem Başkan Erdoğan Veliaht Prens Selman ile görüştü
Gündem İçişleri'nde sınır güvenliği toplantısı!
Gündem Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor
Story ERBİL HAVALİMANI’NDA PATLAMA
Özel Haber Körfez’de güvenlik paradigması çöktü!
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD İran'ı B-2 uçağıyla vurduğunu açıkladı

ABD'li yetkililer, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarında B-2 bombardıman uçaklarını kullandığını doğruladı. Amerikan Fox News kanalına açıklama yapan ABD'li savunma yetkilisi, B-2 uçaklarının İran saldırılarında kullanıldığı iddialarını değerlendirdi. Yetkili, söz konusu uçakların kullanıldığını doğrularken, 4 adet B-2 bombardıman uçağının ABD'den İran'a gidip geldiğini ve "İran'daki yer altı balistik füze tesislerine düzinelerce 1 tonluk bombalardan attığını" ifade etti.

Dubai’de otel Bahreyn’de kule böyle vuruldu
HAMANEY ÖLDÜ MÜ?
İran CIA'in Dubai'deki binasını vurdu
İran'dan Katar'a hava saldırısı
Kuveyt Havalimanı vuruldu
ABD'nin Katar Üssü vuruldu: O anlar ortaya çıktı
"Hamaney’in damadı ve gelini öldü" iddiası
