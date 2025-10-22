22 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları Yurt dışından sipariş edilen tehlike!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 15:58
Yurt dışından online alışveriş yapmak son dönemde büyük ilgi görüyor. Ancak uygun fiyatların ardında yatan büyük tehlike, Ticaret Bakanlığı’nın denetimleriyle ortaya çıktı. Bakanlık, yurtdışından gelen 182 ürünü inceledi ve aralarında ayakkabı, çanta ve oyuncakların da bulunduğu 148 ürünün sağlık gerekçesiyle Türkiye’ye girişini kısıtlama kararı aldı.
