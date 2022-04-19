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Yürek ısıtan görüntü! Sevimli yolculuk böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 19.04.2022 16:05
Havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını otlatmak için yaylaya giden göçerin, yeni doğan 2 oğlağı at üstündeki heybede taşıma videosu, görenlerin içini ısıttı.
Sevimli yolculuk böyle görüntülendi SEVİMLİ YOLCULUK BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

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