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Yurdun doğusunda kar etkisi! 3 ilde eğitime 1 gün ara verildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 09:22
Son dakika haberleri… Yurdun doğu kesiminde kar etkisini sürdürüyor. Van, Hakkari ve Şırnak'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
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3 ilde eğitime 1 gün ara verildi
3 ilde eğitime 1 gün ara verildi
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