Trump’ın İran planı çöktü: Ne rejim değişti ne direnç kırıldı!

Gazeteci Gaffar Yakınca, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarını sert bir dille eleştirerek, hedeflenen rejim değişikliğinin gerçekleşmediğini ve operasyonun tam bir başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti. Trump’ın "en güçlü ve en zengin milletiz" söyleminin Doğu coğrafyasında karşılık bulmadığını vurgulayan Yakınca; İran’ın petrol rezervleri ve füze stoklarıyla uzun süreli bir savaşa hazırlıklı olduğunu, buna karşın Washington’ın saldırı sonrası için hiçbir B planının bulunmadığını ifade etti.