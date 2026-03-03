İran Türkiye'ye saldırır mı? Bakan Fidan'dan net açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı programda ABD ve İsrail-İran savaşına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan küresel istikrarın büyük bir risk altına girdiğini söylerken Türkiye’nin önceliğinin saldırıların durması ve diplomasinin yeniden devreye girmesi olduğunu vurguladı. İran'ın Türkiye'ye saldırma ihtimalini de değerlendiren Bakan Fidan "Türkiye kendini her zaman korur. Bunun için gerekli iradeye de yeteneğe de sahibiz." yorumunu yaptı. Bölgeden Türkiye'ye yönelik bir göç dalgası ihtimalini de değerlendiren Bakan Fidan her türlü planlamayı yaptıklarının altını çizdi. İşte detaylar...