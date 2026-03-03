Irak’ta siviller, düşen İran İHA’sını araca yükleyerek götürmeye çalıştı

İsrail ile ABD’nin İran’a karşı başlattığı askeri operasyonların ardından bölgede tansiyon yükselirken, Irak’ta dikkat çeken bir olay yaşandı. Selahaddin vilayetine bağlı Samarra ilçesi yakınlarındaki bir köye düşen İran yapımı İHA, bölge halkı tarafından bulundu. Iraklı şahıslar, patlayıcı yüklü olabileceği ihtimaline rağmen İHA’yı araçlarına taşıyarak götürmeye çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan o anlara ait görüntüler, kamuoyunda yankı uyandırdı.