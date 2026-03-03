İsrail’in merkezinde panik: İran füzesi Tel Aviv’in doğusunu vurdu

İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı misilleme operasyonları dördüncü gününde şiddetini artırarak devam ediyor. Tel Aviv yakınlarındaki sivil yerleşim birimi Bnei Brak bölgesine isabet eden İran füzesi, bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. A Haber ekranlarına yansıyan sıcak görüntülerde, bir evin tavanının tamamen çöktüğü ve enkaz yığınına döndüğü görülürken, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail yönetiminin askeri tesislerdeki ağır hasarı gizlemek için yoğun bir sansür uyguladığı, sadece sivil bölgelerdeki tahribatın servis edilmesine izin verdiği belirtiliyor.