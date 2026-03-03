CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran füzesi Tel Aviv yakınına düştü!

İsrail’in İran saldırıları devam ederken terör devletinin sivil hassasiyeti gözetmediği ve dünya kamuoyuna yanlış bilgi servis ettiği vurgulandı. A Haber canlı yayınına katılan Akademisyen Doç. Dr. Faik Tanrıkulu “İsrail’in bugüne kadar saldırılarında bir hassasiyet gösterdiğine yönelik hiçbir emare yok. Şifa Hastanesi’ne yönelik dünyaya yalan bilgi servis ettiler, dijital medya platformları ve yapay zeka teknolojisini dezenformasyon için kendi lehlerine kullanıyorlar” sözleriyle İsrail’in taktiklerini eleştirdi. Ayrıca İran'dan fırlatılan füzenin Tel Aviv yakınlarına düştüğü anlar da anbean kameraya yansıdı.

