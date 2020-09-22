22 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yunan paçavrasına gazilerden tepki! Dimokratia'yı arayıp Mehter Marşı dinlettiler

Yunan paçavrasına gazilerden tepki! Dimokratia'yı arayıp Mehter Marşı dinlettiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2020 17:15
Güncelleme:22.09.2020 17:20
Bolu'da Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan, 15 Temmuz Gazisi Abdullah İrgin ve Güneydoğu Gazisi Ali Fındıkçı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesi Dimokratia'yı arayıp, Mehter Marşı dinletti.

Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan, 15 Temmuz Gazisi Abdullah İrgin ile Güneydoğu Gazisi Ali Fındıkçı, Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia Gazetesi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli manşetine tepki gösterdi.

Kafede bir araya gelen Mahmut Alan, Abdullah İrgin ve Ali Fındıkçı, Dimokratia Gazetesi'nin telefonunu bularak aradı. Gazete binasında telefonun açılmasının ardından 3 arkadaş, tepkilerini göstermek için Mehter Marşı dinletti. Marş dinletildiği sırada telefonu eline alan Ali Fındıkçı, gazete çalışanlarına, "Atina'ya bir gecede Türk bayrağını dikeriz. Bunu Türkçe'ye çevir. Sen benim dilimi öğreneceksin ben değil" dedi. Bu anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Demokratik tepki gösterdiklerini belirten Mahmut Alan, "Her Türk evladı gibi bu ülkede yaşayan 83 milyon gibi bizi de etkiledi. Esasında demokratik tepkimizi dile getirdik. Devletimiz de diplomatik yönden zaten tepkilerini dile getirdi. Gidip orada bir taşkınlık yapamayacağımıza göre arayıp, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hiçbir şekilde hakaret edilmemesi gerektiğini vurgulayarak Mehter Marşı dinlettik. Mehter Marşı'nın da siyasi bir yönü yok. Bizim Yunan halkıyla alıp veremediğimiz yok. Sabrımızı taşırıyorlar. Biz Yunan bayrağı yakmayız. Çünkü bir milletin bayrağı yakılmaz, yırtılmaz. Bir milletin devlet büyüğüne de hakaret edilmez. Biz bu hakarete karşıyız. Devamlı provokasyon yapmalarına karşıyız. Orada tirajı olmayan küçük bir gazetenin prim yapmak için böyle bir şey yapmasını kınıyoruz" dedi.

Alan, gazetenin telefon numarasını bulma süreçlerini anlatarak, "Telefon numarasını bulmakta zorlandık. Çok ciddi bir araştırma yaptık. Orada yaşayan Türk vatandaşlarına ulaştık. İsminin tam okunuşunu öğrendik. Adres ve telefon bilgisine ulaştık. Biz herhangi bir yetkiye sahip değiliz, vatandaş olarak tepki gösterdik. Yunanca bir şeyler söylediler. Tam anlayamadık. Gazilerimiz vardı. Tepkimizi Türkçe gösterdik, gazimiz de 'Siz bizim dilimizi öğrenin' dedi. Esasında bu da bir duruştur. Bizim devlet başkanımıza hakaret etmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz kendi içimizde eleştirebiliriz ancak dışarıdan kimseye devlet büyüklerimize laf söyletmeyiz" diye konuştu.

Dimokratia'yı arayıp Mehter Marşı dinlettiler
Dimokratia'yı arayıp Mehter Marşı dinlettiler
Defalarca boynuzlarıyla saldırdı!
Defalarca boynuzlarıyla saldırdı!
Alışverişe çıkan genç kıza büyük şok!
Alışverişe çıkan genç kıza büyük şok!
Dev dalgalar otoyola ulaştı
Dev dalgalar otoyola ulaştı
İBB'den esnafı isyan ettiren çalışma
İBB'den esnafı isyan ettiren çalışma
Birçok ilin nüfusunu geride bıraktı!
Birçok ilin nüfusunu geride bıraktı!
Polisin şehit olduğu kazaya ait görüntüler ortaya çıktı
Polisin şehit olduğu kazaya ait görüntüler ortaya çıktı
Otomotivde 3,9 milyar dolarlık parça ihracatı
Otomotivde 3,9 milyar dolarlık parça ihracatı
7 saatlik yol 3 saate düşüyor! Başkan Erdoğan talimat verdi
7 saatlik yol 3 saate düşüyor! Başkan Erdoğan talimat verdi
Karadeniz'deki palamut bolluğu fiyatları düşürdü
Karadeniz'deki palamut bolluğu fiyatları düşürdü
A Haber ekibine itiraf gibi cevaplar!
A Haber ekibine itiraf gibi cevaplar!
Canlı yayında antikor testi
Canlı yayında antikor testi
Daha Fazla Video Göster