12 Ocak 2024, Cuma
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Yunan adalarına kapıda vize hangi adalarda geçerli olacak? | İşte Türkiye'den vizesiz pasaportsuz gidilecek ülkeler
Yunan adalarına kapıdan vize uygulaması mart ayında yeniden başlıyor. Vizenin hangi adalarda geçerli olacağını, A Haber muhabiri Tayfun Er, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan'a sordu. Vatandaş tatil öncesiz vizesiz ve pasaportsuz gidilebilecek ülkeleri de merak ediyor. Yurt dışı için tatil planı yapanlar Türk vatandaşlarından vize ve pasaport istemeyen ülkeleri araştırıyor. Peki Türk pasaportuyla hangi ülkelere vizesiz gidilebilir? Hangi ülkeler Türkiye'den vize ve pasaport istemiyor? İşte Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler ve Türkiye'ye vizesiz gelebilen ülkeler...