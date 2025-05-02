Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı: Sebebini veteriner açıkladı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı Kadıköy köyünde tavuklardan birinin kuluçkasındaki yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı. Civcivin dört ayağını fark eden Mahmut Kayabaşı, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Konuyla ilgili konuşan Veteriner Hekim Bilal Sevinç ise durumun genetik bozukluğu ya da çift yumurta ikizliğinden meydana geldiğini dile getirdi.

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