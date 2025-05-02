02 Mayıs 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı: Sebebini veteriner açıkladı
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı: Sebebini veteriner açıkladı

Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı: Sebebini veteriner açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2025 18:29
Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı Kadıköy köyünde tavuklardan birinin kuluçkasındaki yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı. Civcivin dört ayağını fark eden Mahmut Kayabaşı, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Konuyla ilgili konuşan Veteriner Hekim Bilal Sevinç ise durumun genetik bozukluğu ya da çift yumurta ikizliğinden meydana geldiğini dile getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı: Sebebini veteriner açıkladı
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı: Sebebini veteriner açıkladı
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı: Sebebini veteriner açıkladı
Yaşanan sel felaketinde 17 büyükbaş hayvan telef oldu
Yaşanan sel felaketinde 17 büyükbaş hayvan telef oldu
Selde belediye kamyonunun devrildiği anlar kamerada!
Selde belediye kamyonunun devrildiği anlar kamerada!
Devasa kayanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Devasa kayanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Otostop çeken öğrenciler bakın kime denk geldi
Otostop çeken öğrenciler bakın kime denk geldi
1 Mayıs’ta sahne işçilerin!
1 Mayıs’ta sahne işçilerin!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ayakkabıcılar Sitesi’nde çöp yığınları!
Ayakkabıcılar Sitesi'nde çöp yığınları!
300 kilo ete el konuldu! Otobüsle usulsüz şekilde taşıdılar
300 kilo ete el konuldu! Otobüsle usulsüz şekilde taşıdılar
Narin davası sanıkları hesap veriyor!
Narin davası sanıkları hesap veriyor!
Cani doktor köpeklere ne yaptı?
Cani doktor köpeklere ne yaptı?
Aren bebeği döven zanlı tutuklandı!
Aren bebeği döven zanlı tutuklandı!
Daha Fazla Video Göster