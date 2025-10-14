14 Ekim 2025, Salı
Yüksekova’da aile destanı: Bahçesinden topladı, evini lokantaya çevirdi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Çoruh ailesi, hem doğayla iç içe bir yaşam sürüyor hem de lezzet severlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Şemsullah Çoruh, eşi Güler Çoruh ve kızı Çiğdem Çoruh, dağ evlerini şirin bir lokantaya dönüştürerek bölgenin en doğal lahmacun ve pidesini yapmaya başladı.