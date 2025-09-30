30 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yüksek sesle müzik tartışması cinayetle bitti! Komşusunun bıçaklı saldırısında öldü
Yüksek sesle müzik tartışması cinayetle bitti! Komşusunun bıçaklı saldırısında öldü

Yüksek sesle müzik tartışması cinayetle bitti! Komşusunun bıçaklı saldırısında öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2025 14:28
Zonguldak'ta yaşayan Dilara Yıldırım ile erkek arkadaşı otomobilde müzik dinliyordu. Müziğin sesinin yüksek olduğu belirten Yıldırım'ın komşusu ile oğlu duruma tepki gösterdi. Çıkan kavgada bıçaklanan 24 yaşındaki kadın öldü zanlı ise tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüksek sesle müzik tartışması cinayetle bitti! Komşusunun bıçaklı saldırısında öldü
Yavuz Bülent Bakiler’e veda
Yavuz Bülent Bakiler’e veda
Antalya’da define faciası
Antalya'da define faciası
MİT’ten kişisel verileri çalanlara operasyon!
MİT’ten kişisel verileri çalanlara operasyon!
Kaçan şüpheliyi durdurmak isteyen polis metrelerce sürüklendi
Kaçan şüpheliyi durdurmak isteyen polis metrelerce sürüklendi
Evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sumud Filosu’ndaki Türk aktivist A Haber’de
Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist A Haber'de
Sivas’ta otobüs kazası: 3’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta otobüs kazası: 3'ü ağır 18 yaralı
Medeniyetleri buluşturan ilçe: Talas
Medeniyetleri buluşturan ilçe: Talas
Polis memuru Ömer Amilağ şehit oldu
Polis memuru Ömer Amilağ şehit oldu
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Okulda akran dehşeti
Okulda akran dehşeti
Kuzey Marmara’da TIR devrildi! Trafik durdu
Kuzey Marmara'da TIR devrildi! Trafik durdu
Daha Fazla Video Göster