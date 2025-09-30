Yüksek sesle müzik tartışması cinayetle bitti! Komşusunun bıçaklı saldırısında öldü

Zonguldak'ta yaşayan Dilara Yıldırım ile erkek arkadaşı otomobilde müzik dinliyordu. Müziğin sesinin yüksek olduğu belirten Yıldırım'ın komşusu ile oğlu duruma tepki gösterdi. Çıkan kavgada bıçaklanan 24 yaşındaki kadın öldü zanlı ise tutuklandı.

