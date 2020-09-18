Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile İstanbul'dan Akdeniz'e kesintisiz yolculuk için geri sayım başladı

Konya - Karaman yüksek hızlı tren hattı yıl sonunda hizmete girecek. Hattın açılmasıyla birlikte Karaman - Mersin hattı için geri sayım başlayacak. Konya-Ankara-İstanbul-Eskişehir hattınında açılmasıyla birlikte Türkiye'nin her bir köşesine Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ulaşmak için çalışmalar son hızıyla sürüyor. Peki Konya'daki çalışmalarda son durum ne? Konya-Karaman hattının açılmasının vatandaşlara sağlayacağı avantajlar neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri İbrahim Doğan'da canlı yayında anlattı.