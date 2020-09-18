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Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile İstanbul'dan Akdeniz'e kesintisiz yolculuk için geri sayım başladı

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Giriş: 18.09.2020 16:42
Güncelleme:18.09.2020 16:58
Konya - Karaman yüksek hızlı tren hattı yıl sonunda hizmete girecek. Hattın açılmasıyla birlikte Karaman - Mersin hattı için geri sayım başlayacak. Konya-Ankara-İstanbul-Eskişehir hattınında açılmasıyla birlikte Türkiye'nin her bir köşesine Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ulaşmak için çalışmalar son hızıyla sürüyor. Peki Konya'daki çalışmalarda son durum ne? Konya-Karaman hattının açılmasının vatandaşlara sağlayacağı avantajlar neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri İbrahim Doğan'da canlı yayında anlattı.
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