Yük asansörü faciası! 17 yaşındaki gencin feci sonu

Yük asansörlerinin güvenli olup olmadığı, zaman zaman tartışma konusu oluyor. Konu yeniden gündemde. Üstelik çok acı bir haberle. Ailesine ait nakliye firmasında çalışan 17 yaşında bir genç, sabitlemeye çalıştığı asansörle birlikte boşluğa düşüp canından oldu.

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