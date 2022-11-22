22 Kasım 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
YPG/PKK’nın Karkamış’a gerçekleştirdiği saldırıda can veren 5 yaşındaki Hasan Kabataş son yolculuğuna uğurlandı! Annesinin gözyaşları yürekleri dağladı
Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine iki gün içinde eli kanlı terör örgütü YPG/PKK tarafından 10 roketli saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda biri öğretmen, biri çocuk 3 sivil can verdi, 18 kişi ise yaralandı. Alçak saldırı sonucu vefat eden 5 yaşındaki Hasan Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Annesinin gözyaşları boğazları düğümledi.