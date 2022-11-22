YPG/PKK’nın Karkamış’a gerçekleştirdiği saldırıda can veren 5 yaşındaki Hasan Kabataş son yolculuğuna uğurlandı! Annesinin gözyaşları yürekleri dağladı

Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine iki gün içinde eli kanlı terör örgütü YPG/PKK tarafından 10 roketli saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda biri öğretmen, biri çocuk 3 sivil can verdi, 18 kişi ise yaralandı. Alçak saldırı sonucu vefat eden 5 yaşındaki Hasan Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Annesinin gözyaşları boğazları düğümledi.