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Yozgat'ta otobüs faciası! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 11:00
Yolcu otobüsü, Yozgat Sorgun'da şarampole devrildi. Kazada 12 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Son durumu A Haber muhabiri Tarık Yılmaz olay yerinden aktardı.
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