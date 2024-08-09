Yozgat'ta iki bin yıllık Roma Hamamı turizme kazandırılıyor

Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve dünyada sadece iki örneği olan, biri İngiltere’nin Baht şehrinde diğeri de Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Basilica Therma Roma Hamamı'nın turizme açılması için başlatılan çevre düzenleme çalışması tamamlandı. Tarihi yapı yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN