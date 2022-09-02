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Yozgat’ta feci kaza! Otomobil köprü bariyerine çarptı | 3 ölü 1 yaralı

DHA
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Giriş: 02.09.2022 10:31
Yozgat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprü bariyerine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yozgat’ta feci kaza! 3 ölü 1 yaralı
Yozgat’ta feci kaza! 3 ölü 1 yaralı
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