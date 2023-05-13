13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları YouTuber izlenme uğruna öyle bir şey yaptı ki... Yargılanacak

YouTuber izlenme uğruna öyle bir şey yaptı ki... Yargılanacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2023 09:25
ABD'li YouTuber Trevor Jacob izlenme sayısını artırmak için tek başına kaldırdığı uçağı kasıtlı olarak düşürdü. Uçaktan paraşütle atlayıp o anları kayda alan YouTuber daha sonra kaza mahallini temizledi.
İzlenme uğruna öyle bir şey yaptı ki... İZLENME UĞRUNA ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzlenme uğruna öyle bir şey yaptı ki...
İzlenme uğruna öyle bir şey yaptı ki...
Altgeçitleri su bastı! Vatandaşlar kurtardı
Altgeçitleri su bastı! Vatandaşlar kurtardı
Motor ehliyetlerine yeni düzenleme
Motor ehliyetlerine yeni düzenleme
Ankara sel altında
Ankara sel altında
Kontrolden çıkan minibüs yan yatarak durdu!
Kontrolden çıkan minibüs yan yatarak durdu!
Kahramanmaraş’ta korkunç kaza!
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza!
Uzlaşma buluşmasında kan aktı!
Uzlaşma buluşmasında kan aktı!
Son hali pes dedirtti!
Son hali pes dedirtti!
Komedi filmi gibi soygun girişimi
Komedi filmi gibi soygun girişimi
Ölüm tehdidi alan vekil adayı A Haber’de
Ölüm tehdidi alan vekil adayı A Haber'de
Defne Devlet Hastanesi’nin son hali
Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Kitleleri ölüme sürükleyen yalan
Kitleleri ölüme sürükleyen yalan
Daha Fazla Video Göster