06 Aralık 2025, Cumartesi
Drift pahalıya patladı: 2 araç trafikten men edildi
Giriş: 06.12.2025 15:43
İzmir'de, sosyal medyada paylaşılan ‘iki araç akan trafikte tehlike saçtı’ görüntülerinin ardından sivil trafik ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu, araçların sürücüleri tespit edildi. Trafik güvenliğini ihlal eden ve diğer sürücülere risk oluşturan bu iki sürücüye, 138 bin TL'den fazla ceza uygulandı.