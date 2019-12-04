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04.12.2019
YouTube genç zihinleri hedef alıyor
Video paylaşım platformu YouTube da zararlı içeriklerle çocuklar açısından tehlike yaratıyor. YouTube’da pedofili, eşcinsellik ve çocuk istismarı açık hale getiriliyor. YouTube’un CEO’su Susan Wojcicki de itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Wojcicki, çocuklarının YouTube’da video izlemelerine izin vermediğini anlattı.
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