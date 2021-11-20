Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlanıyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Müslüme Yağal'ın kaybı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 10 Kasım'da Mersin'de kaybolan Yörük kızını arama çalışmalarından acı haber geldi. Didik didik yapılan arama çalışmaların sonucunda olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, küçük kızın babasının "Husumetlilerimiz var" sözleri üzerine çalışmalarını bu yönde genişletti. 6 kişinin sorgusu sürerken Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı. Ablası ve dayısı tarafından teslim alınan Müslüme, Karaman'daki köyünde son yolculuğuna uğurlanıyor.