20 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlanıyor

Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlanıyor

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2021 15:58
Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Müslüme Yağal'ın kaybı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 10 Kasım'da Mersin'de kaybolan Yörük kızını arama çalışmalarından acı haber geldi. Didik didik yapılan arama çalışmaların sonucunda olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, küçük kızın babasının "Husumetlilerimiz var" sözleri üzerine çalışmalarını bu yönde genişletti. 6 kişinin sorgusu sürerken Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı. Ablası ve dayısı tarafından teslim alınan Müslüme, Karaman'daki köyünde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlanıyor
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlanıyor
Yörük kızı Müslüme neden öldü?
Yörük kızı Müslüme neden öldü?
Antalya’da, ağaçta 4 kedi ölüsü bulundu
Antalya'da, ağaçta 4 kedi ölüsü bulundu
Ayrılmak istediği kız arkadaşını darp etmişti!
Ayrılmak istediği kız arkadaşını darp etmişti!
Müslüme’nin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Müslüme'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi
İznik Gölü’nde intihar edeceğiz’ diyen iki kardeşin cansız bedenleri bulundu
İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' diyen iki kardeşin cansız bedenleri bulundu
Komodo ejderi ve piton karşı karşıya!
Komodo ejderi ve piton karşı karşıya!
“Cami deniz manzarasını kapattı” şikayeti
“Cami deniz manzarasını kapattı” şikayeti
İstanbul’da acil servis doktoruna saldırı kamerada!
İstanbul'da acil servis doktoruna saldırı kamerada!
Vahşet! Sokak ortasında öldürdü
Vahşet! Sokak ortasında öldürdü
Polisle arkadaşını ayırmak isterken canından oldu
Polisle arkadaşını ayırmak isterken canından oldu
TEM’de 10 araçlı zincirleme kaza yaralılar var
TEM’de 10 araçlı zincirleme kaza yaralılar var
Daha Fazla Video Göster