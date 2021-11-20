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Yörük kızı Müslüme neden öldü? Müslüme'nin adli tıp raporu hazırlandı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.11.2021 14:46
Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cenazesi, Karaman'da defnedilmek üzere ablası Nurcan Özcan'a teslim edildi. Peki, Müslüme'nin adli tıp raporunda hangi bulgulara ulaşıldı? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında aktardı.
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